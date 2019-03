Vanessa Redgrave bekommt Goldene Kamera

Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave (82) wird mit einer Goldenen Kamera für ihr Lebenswerk geehrt.

Die Oscarpreisträgerin sei eine der beeindruckendsten Schauspielpersönlichkeiten unserer Zeit, hieß es am Freitag zur Begründung. "Egal ob Kino, TV oder Bühne - sie wächst in jeder Rolle, die sie spielt, über sich hinaus."

Die auch politische engagierte und vielfach ausgezeichnete Schauspielerin war in zahlreichen Filmen zu sehen, darunter "Blow Up", "Julia", "Das Geisterhaus" und "Fräulein Smillas Gespür für Schnee". Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin verliehen und live im ZDF übertragen. Veranstalter ist die Funke Mediengruppe.

Quelle: APA