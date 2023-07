Veränderungen beim ProSieben-Promimagazin "red."

Der Sparkurs bei ProSiebenSat.1 trifft auch das Prominentenmagazin "red.".

ProSieben bestätigte am Donnerstag Angaben des Branchendienstes dwdl.de: "Das wöchentliche Magazin gibt es 2024 nicht mehr. Die TV-Redaktion lösen wir deswegen auf", erläuterte ein Sendersprecher. Die Marke "red." bleibe aber weiter erhalten.

"Annemarie Carpendale und Viviane Geppert bleiben im ProSieben-Moderationsteam. Annemarie Carpendale moderiert neben #taff zum Beispiel ab 10. August die neue ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt"." ProSiebenSat.1 hatte am Dienstag Umstrukturierungen verkündet. Der Medienkonzern will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspricht rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding.