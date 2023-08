Verschollene Medieninhalte aus älteren Tweets werden wieder angezeigt

Nachdem aus vielen vor 2014 veröffentlichten Tweets Fotos, Videos und Links verschwunden waren, hat die von Elon Musk gekaufte Plattform nun klargestellt: Es war nur ein Anzeigefehler.

"Keine Bilder oder Daten gingen verloren", betonte der inzwischen von Twitter in X umbenannte Dienst am Montag (Ortszeit). Der Fehler sei inzwischen behoben worden. In den kommenden Tagen sollen alle Medieninhalte wieder zu sehen sein.

Der Fehler war Nutzern von X am Wochenende aufgefallen. Ohne eine Erklärung von X oder Musk machte schnell die Befürchtung die Runde, die Bilder und Videos könnten einem Server-Umzug oder Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen sein. Unter den zeitweise verschwundenen Fotos war zum Beispiel Bradley Coopers berühmtes Selfie von der Oscar-Verleihung 2014 mit vielen Hollywood-Stars im Bild.

Musk hatte nach der rund 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Twitter im vergangenen Herbst mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen - darunter auch Software-Entwickler. In den vergangenen Monaten gab es mehrfach technische Probleme.