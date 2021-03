Verschwörungstheorien prägen auch jene, die sie nicht glauben

Forscher der Universität Innsbruck fanden heraus, dass erfundene Thesen nicht nur jene beeinflussen, die sie glauben. Vielmehr färben sie auch auf jene ab, die mit den Theorien nichts anfangen können - und ändern gar deren Sozialverhalten.

In Pandemiezeiten reicht ein Klick auf Facebook. Oder ein Blick in eine WhatsApp-Gruppe. Und schon wird man mit Thesen zu Bill Gates, der Menschen per Impfung chippen will, oder kinderbluttrinkenden Eliten konfrontiert. Verschwörungstheorien sind aktuell allgegenwärtig.

Ein Forscherteam der Uni Innsbruck fand nun heraus, dass diese Theorien nicht nur jene beeinflussen, die sie glauben. Vielmehr würden auch jene (unbewusst) davon geprägt, die mit den Thesen nichts anfangen könnten.

Dass der Glaube an Verschwörungstheorien etwa das Wahlverhalten ...