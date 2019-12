Verträge von Moser Holding-Vorständen Petz und Lieb verlängert

Der Aufsichtsrat der Moser Holding AG ("Tiroler Tageszeitung") hat die oberste Unternehmensführung des Tiroler Medienhauses bestätigt.

Die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Hermann Petz und seiner Stellvertreterin Silvia Lieb wurden um vier Jahre verlängert, teilte die Moser Holding in einer Aussendung am Freitag mit. "Wir bedanken uns für das Vertrauen und sehen unsere Bestellung als Bekenntnis zur dynamischen Unternehmensstrategie der Moser Holding", so das Führungsduo laut Aussendung. Die Wiederbestellung bedeute "einen klaren Auftrag, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die Herausforderungen dieser spannenden Zeit weiterhin mit viel Innovationsgeist anzunehmen".

Petz gehört dem Vorstand bereits seit 22 Jahren an, seit 16 Jahren als Vorstandsvorsitzender. Lieb, 1998 als Assistentin des Vorstands eingetreten, wurde vor 15 Jahren in den Vorstand berufen.

Quelle: APA