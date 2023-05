"vida on air": Wien bekommt multiethnisches Inforadio

Die Bundeshauptstadt ist bald um ein Radioangebot reicher.

Die Medienbehörde KommAustria hat dem Verein "vidaFlex - Vereinigung der Ein-Personen-Unternehmen Österreich" eine Zulassung zur Veranstaltung eines UKW-Hörfunkprogramms auf der Frequenz 99,1 MHz erteilt. Das Programm mit dem Arbeitstitel "vida on air" richtet sich an Einpersonenunternehmen und unselbstständig Beschäftigte mit Migrationshintergrund in Wien. Das redaktionelle Team soll multikulturell aufgestellt sein und die Moderationen wie auch Nachrichten und Reportagen neben Deutsch teils auch auf Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch und Türkisch ausgestrahlt werden. Das Musikprogramm verspricht laut Konzept einen Crossover-Mix aus unterschiedlichsten Musikstilen von Künstlern mit südosteuropäischer Prägung und international erfolgreiche Nummern.

Für die Lizenz habe es sechs Bewerber gegeben, wovon alle die Voraussetzungen erfüllt hätten, erklärte Michael Ogris, Vorsitzender der KommAustria, in einer Aussendung. "Entscheidend ist dann, welches inhaltliche Konzept den größeren Beitrag zur Medien- und Meinungsvielfalt im Sendegebiet verspricht." Technisch kann der neue Sender rund 1,3 Millionen Menschen erreichen.