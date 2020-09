Seit 65 Jahren wird im ORF der Kochlöffel geschwungen: Von der männerdominierten seriösen "Fernsehküche" zur unterhaltsamen Kochshow, die auch Ausflugs- und Restauranttipps gibt.

Kochen mit den "besten Köchinnen und Köchen Österreich", und das noch dazu in den "schönsten Regionen des Landes" - das verspricht die neue ORF-Kochsendung "Silvia kocht". In dem neuen Format, das ab 14. September in ORF 2 auf Sendung gehen wird, zieht die 38-jährige Fernsehmoderatorin, Schauspielerin Silvia Schneider durch die Bundesländer und präsentiert neben Ausflugs- und Restauranttipps kulinarische Gustostückerln mit Gastköchen. Zum Auftakt etwa Schwammerlgulasch mit Spinatknödel, glasierte Rehleber sowie Donauwaller und Krautfleisch mit Schweinefilet.

Kochshows sind ein ...