Am Freitag erklang das Lied aus zahlreichen Radiostationen: Eine Solidaritätsaktion für all jene, die im Gesundheitsbereich arbeiten, krank sind oder die ihr Haus nicht verlassen können. Die Botschaft: Wir sind nicht alleine mit dieser Krise, wir sind vereint, in Europa und auf der ganzen Welt.

Dieses Video liegt auf YouTube