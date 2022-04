Video: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar

Elon Musk kauf Twitter für 44 Milliarden Dollar (40,68 Mrd. Euro) Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch den Tech-Milliardär aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang an gebotenen 54,20 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen.

Dieses Video liegt auf YouTube