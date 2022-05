Toni Kroos: "Ich habe mich nur in dem Moment geärgert"

Fußballstar erklärt via Podcast sein Ausrasten im ZDF-Interview. Die Causa weckt Erinnerungen an legendäre Interviews.

Der deutsche Fußballstar Toni Kroos sieht im Abbruch seines Interviews von ZDF-Reporter Nils Kaben nach dem Gewinn der Champions League nichts Falsches. "Ich habe mich auch nur in dem Moment geärgert, ich habe mich auch mehr über ihn selbst geärgert. Aber direkt so dieses ,Ja ich will hören, dass ihr unverdient gewonnen habt': Das ist mir scheißegal im Finale, das musst du gewinnen das Finale", sagte der Mittelfeldstratege von Real Madrid in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts "Einfach mal ...