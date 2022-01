Viele wollen wissen: "Wie endet Tom & Jerry?"

Überraschender Suchtrend in den Google-Jahrescharts: Nicht alle Antworten sind seriös.

Die beliebtesten Fragen, die in einem Jahr von den Österreichern in die Suchmaschine Google eingegeben werden, weisen im zweiten Pandemiejahr 2021 eine Überraschung auf. Neben einschlägigen Fragen zu Corona, Lockdown, dem Wetter, der Queen oder der Einwohnerzahl Österreichs findet sich an neunter Stelle der Hitliste der "Wie"-Fragen folgende: "Wie endet Tom & Jerry?". Erst auf Platz zehn: "Wie funktioniert der Gurgeltest?"

Was hat es mit dem im Vorjahr stark gestiegenen Interesse der Bevölkerung am Schicksal der beiden US-Cartoonfiguren, ...