Vier Millionen lesen eine Tageszeitung

Knapp vier Millionen Leserinnen und Leser greifen in Österreich täglich zu einer Tageszeitung, geht aus der jüngsten Media-Analyse (2022/23) hervor. Im Bundesland Salzburg werden demnach die "Salzburger Nachrichten" von 29,6 Prozent der Einwohner über 14 Jahren täglich gelesen, am Wochenende sind es 35 Prozent. Österreichweit beträgt die Tagesreichweite der SN 3 Prozent, am Wochenende 3,7 Prozent. Die Wochenzeitungen des Salzburger Verlagshauses (Flachgauer, Tennengauer, Pongauer, Pinzgauer, Lungauer und Stadt-Nachrichten) kommen auf 41,7 Prozent Reichweite.

Die größte Kauf-Tageszeitung im Land ist die "Kronen Zeitung". In Salzburg kommt sie an Wochentagen auf 24,4 Prozent Reichweite, an Sonntagen 29,1 Prozent. Die Wochenendreichweite in Salzburg beträgt für den Kurier 1,9 Prozent und für "Die Presse" 2,8 Prozent.

Die Magazine: "Die ganze Woche" 8,6 Prozent, "TV-Media" 6,1 Prozent und das "profil" 3,3 Prozent.