Virtual Reality wird massentauglicher: Interessant sind die VR-Brillen nicht nur für Gamer. Etwa auch in der Psychotherapie kommen sie zum Einsatz.

Jahrelang kam Virtual-Reality-Gaming nicht so richtig ins Rollen. Das scheint sich nun geändert zu haben: Das Erlebnis, bei dem man sich via eigene Brille in virtuelle Welten versetzt, gilt als einer der am stärksten prosperierenden Bereiche in der Gaming-Industrie. Mittlerweile ...