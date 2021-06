Vivo, der fünftgrößte Smartphone-Hersteller weltweit, bietet seine Handys nun auch hierzulande an. Dem chinesischen Konzern spielt dabei just eine politische Entscheidung von Donald Trump in die Karten.

SN/vivo/schiffer Bereits 2019 war der Konzernumsatz von Vivo mehr als drei Mal höher als jener von Red Bull.