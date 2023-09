VÖZ kündigt Kollektivvertrag für Journalisten per Jahresende 2023

Appell an Gewerkschaft: "Schnellstmögliche sozialpartnerschaftliche Verhandlungen zum Rahmenrecht, um Titel- und Medienvielfalt sowie Beschäftigung zu sichern". Gewerkschaft kritisiert: Vorgehen des Verlegerverbands werde Krise der Zeitungen "weiter verschärfen".

Der Vorstand des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat einstimmig den Beschluss gefasst, als Kollektivvertragspartei auf Arbeitgeberseite von seinem sozialpartnerschaftlich vereinbarten Recht Gebrauch zu machen und den Kollektivvertrag für Redakteurinnen und Redakteure und den Gesamtvertrag für Ständig Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Wirkung zum Jahresende 2023 zu kündigen. Das wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt.

Im Kündigungsschreiben an die Gewerkschaft bietet der Vorstand des Verlegerverbands der Gewerkschaft GPA als Vertreterin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch verbindlich an, "die Laufzeit aus Arbeitgebersicht vollumfänglich bis 30. Juni 2024 zu verlängern, um entsprechende Verhandlungen zu einer Neugestaltung des KV zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass sich für die einzelne Dienstnehmerin bzw. den einzelnen Dienstnehmer zunächst nichts ändert", heißt es in der Medienmitteilung.

VÖZ-Präsident beklagt Abwandern der Werbeerlöse zu den Tech-Giganten

"Medien verlegerischer Herkunft sehen sich seit mehr als 20 Jahren angesichts der digitalen Transformation mit einer dramatischen Veränderung des Marktumfelds konfrontiert. Durch die zunehmende Umstellung auf das digitale Zeitungswesen befinden wir uns einerseits in einer direkten Konkurrenzsituation mit den internationalen digitalen Plattformen wie Google, Meta und Co. Andererseits erschwert das digitale Gratisangebot des künftig mit rund 810 Mio. Euro beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Transformation der Werbeerlöse", sagt VÖZ-Präsident Markus Mair.

VÖZ plädiert für Anpassung des KV an "herrschende Gegebenheiten"

Parallel dazu gelte es, massive Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen zu bewältigen, die aufgrund der sinkenden Gesamtumsätze die Medienhäuser verlegerischer Herkunft zusätzlich belasten würden, heißt es vom VÖZ. Durch die digitale Transformation stehe man darüber hinaus vor einer unerlässlichen Veränderung in Aufbau und Ablauf von Arbeitsprozessen in den Redaktionen: Diese müssten von ihrer Ausrichtung auf die Produktion von Printerzeugnissen rasch und nachhaltig auf die Erstellung von Inhalten für alle Kanäle umgestellt werden. "Der Kollektivvertrag in der derzeit gültigen Form bildet diese Realitäten nicht ab", betont man beim Verlegerverband.

Zum Erhalt der Pressevielfalt in Österreich brauche es eine Reform des Kollektivvertrags, damit dieser künftig den Anforderungen des heutigen globalen, digitalen Medienmarkts entspreche und den Medienhäusern verlegerischer Herkunft die fortschreitende digitale Transformation ermögliche, wird weiters argumentiert. "Unser gemeinsames sozialpartnerschaftliches Ziel muss es sein, den Rahmenvertrag so zu gestalten, dass einerseits der betriebliche Fortbestand und dadurch die Medien-, Titel- und Meinungsvielfalt in Österreich ausreichend gesichert werden, und andererseits eine größtmögliche Zahl an Beschäftigten in der Branche gehalten werden kann", betont VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. "Daher schlagen wir der Gewerkschaft vor, umgehend in ernsthafte Verhandlungen zum Rahmenrecht einzutreten, die auch die Tarifverhandlungen inkludieren, um dieses engagierte Ziel bis zum 30. Juni kommenden Jahres zu erreichen."

Gewerkschaft kritisiert die Aufkündigung des Kollektivvertrags

Die Gewerkschaft GPA hat sich naturgemäß verärgert über die Aufkündigung des Kollektivvertrags für Journalistinnen und Journalisten gezeigt. Dieser "Affront" werde die Krise der Zeitungen "weiter verschärfen und ist kein Zukunftskonzept", betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Dienstag in einer Aussendung.

Die Kündigung sei ohne vorherige Gespräche erfolgt, auch gebe es seitens des Verlegerverbands keine Forderungen an die Gewerkschaft. "Die schwierige Situation der Zeitungsunternehmen kann und wird nicht auf dem Rücken der Kolleg:innen bewältigt werden", forderte Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der Journalist:innengewerkschaft in der GPA, die Rücknahme der Kündigung. Er sprach sich für "ordentliche Verhandlungen" aus. "Das Beharren auf der KV-Kündigung wäre ein Bruch der Sozialpartnerschaft und der endgültige Abgesang des VÖZ auf die gesamte Branche."

Kritik auch vom ÖGB-Präsidenten und von der SPÖ

Kritik kam auch von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Der VÖZ habe mit seinem Vorgehen die Parameter für Sozialpartnerschaft ("Dialog, Augenhöhe und - besonders wichtig - Respekt") nicht berücksichtigt. "Das ist auch verwunderlich, weil ich den VÖZ grundsätzlich als Partner im Kampf der Gewerkschaften und Medien um die zentralen Elemente der Demokratie, nämlich Pressefreiheit und Gewerkschaftsfreiheit, kenne." Er geht aber davon aus, "dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, dass der VÖZ diese Kündigung zurücknimmt und den Dialog auf Augenhöhe mit dem nötigen Respekt sucht."

Scharfe Kritik an der Aufkündigung des Journalismus-KV durch den Arbeitgeberverband VÖZ übte auch SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar: "Die schwierige Situation der Printmedien kann und darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Solche Vorgangsweisen sind ein Schlag gegen die Sozialpartnerschaft und sie sind auch kein Zukunftskonzept, um die Krise der Branche zu überwinden", sagt Duzdar in einer Aussendung. Sie sieht aber auch die Regierung in der Verantwortung: "Die Situation der Branche ist auch das Ergebnis des türkis-grünen Versagens in der Medienpolitik. Da werden Unsummen für Regierungs-PR und Inserate ausgegeben, während gleichzeitig das neue Qualitätsjournalismus-Förderungsgesetz immer noch bei der EU liegt und auf die Genehmigung wartet. Hier hat die Regierung ein schweres Versäumnis zu verantworten, das die Branche Millionen Euro kostet", so Duzdar.

Qualitätsjournalismus-Förderung liegt weiter auf Eis

Der Hintergrund: Die Qualitätsjournalismus-Förderung hätte schon mit 1. Juli 2023 in Kraft treten sollen und würde 20 Millionen Euro pro Jahr für Print- und Online-Journalismus bringen. "ÖVP und Grüne haben es allerdings versäumt, rechtzeitig mit der EU zu verhandeln und die beihilfenrechtliche Genehmigung einzuholen. Jetzt liegt das Gesetz in Brüssel, die heimischen Medien schauen für heuer durch die Finger." Weiters hat die SPÖ auch immer gefordert, dass die Einnahmen aus der Digitalsteuer - 96 Millionen Euro allein im Jahr 2022 - zum Großteil in die Medienförderung fließen. "Insgesamt wissen wir lange genug, dass die Branche unter Druck ist, und durch Inflation und steigende Papierpreise hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Die Regierung sieht leider zu", kritisiert Duzdar. "Die schwierige Lage ist aber keine Rechtfertigung für die überfallsartige Aufkündigung des Journalismus-KV durch den VÖZ. Nur mit hervorragenden Journalist*innen haben Zeitungen eine Zukunft", so Duzdar.