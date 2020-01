VÖZ vergibt zum zehnten Mal den Förderpreis für Medienforschung

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vergibt zum zehnten Mal einen Förderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Medienforschung.

Prämiert wird Victoria Ertelthalner für ihre Arbeit über "Risiken und Chancen textgenerierender Algorithmen im Onlinebereich und Auswirkungen auf journalistische Arbeitsbereiche". Der Förderpreis in der Kategorie Master-/Diplomarbeiten ist mit .000 Euro dotiert. Der Hannes-Haas-Nachwuchspreis (2000 Euro) geht hingegen an Kirin Kohlhauser, der sich mit der "Arbeitswelt österreichischer Regionaljournalistinnen und -journalisten unter Berücksichtigung der Digitalisierung" befasste. Die Preise werden am Mittwochabend im Rahmen einer Veranstaltung im Wissenschaftsministerium vergeben.

Quelle: APA