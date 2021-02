Vom Papst bis zum Punk: Alles geht in Serie

Streamingserien boomen, ein Ende ist nicht in Sicht. Auch nicht beim "digitalen Überwachungskapitalismus".

Was haben der Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus, Papst Franziskus und der Punksänger Johnny Rotten gemeinsam? Alle drei werden sich in Streamingserien, die gerade oder in Bälde produziert werden, wiederfinden. Das Format Serie erlebt einen Boom wie nie zuvor, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein neues Serienprojekt vorgestellt wird. Und neben fiktionalen Projekten werden immer häufiger Themen aus der jüngeren (Zeit-)Geschichte filmisch umgesetzt. Egal ob Pop, Politik, Kirche, Wirtschaft, Sexualität: "Jedes Thema, das unseren Lebensalltag spiegelt, ist serientauglich", sagt der ...