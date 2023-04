Von "Casablanca" bis "Elvis": Warner Bros. feiert 100. Geburtstag

Warner Bros. zählt zu den berühmtesten Filmstudios in Hollywood. Geht es um Tonmix, ist oft ein Münchner mit dabei.

Vier Brüder - Harry, Albert, Sam und Jack - mit dem berühmten Nachnamen Warner sind aus Hollywood nicht wegzudenken. Vor 100 Jahren, am 4. April 1923, gründeten sie das Filmstudio Warner Bros., das zusammen mit Paramount oder Metro-Goldwyn-Mayer zu den Pionieren der aufstrebenden Traumfabrik zählte.

Aus dem Studio der Warner-Brüder gingen Filmklassiker wie "Casablanca" (1942), "Jenseits von Eden" (1955), "Der Exorzist" (1973), "Superman" (1978) oder "Batman" (1989) und Blockbuster-Reihen wie "Dirty Harry", "Lethal Weapon", "Matrix" und das Milliarden-Franchise "Harry Potter" hervor. Der gebürtige Münchner Michael Keller (52), der seit über 30 Jahren als Mischtonmeister in Kalifornien arbeitet, ist mit Warner Bros. eng verbunden. "Ich bin ja auch hier Einwanderer", erzählt Keller mit Blick auf die vier Warner-Brüder, deren Eltern aus dem heutigen Polen in die USA eingewandert waren.

"Ich bin schon ewig bei Warner", sagt Keller mit einem Augenzwinkern. An zig Filmen, angefangen bei "Green Lantern" (2011) über "Suicide Squad" bis zu "Elvis", mischte er bereits mit. Seine Arbeit als Sound-Mixer bei dem Biopic "Elvis" brachte Keller in diesem Jahr die erste Oscarnominierung in der Sparte "Bester Ton" ein. Als Wegbereiter des Tonfilms schrieb Warner Bros. Hollywood-Geschichte. Um 1925, mitten in der Stummfilm-Ära, wurden Sam und Harry Warner auf die neue, bahnbrechende Tontechnologie aufmerksam. "Die haben sich da langsam rangeschlichen und es ,Talking Pictures' genannt und so ging es dann mit Filmsound los", sagt Keller. Mit "The Jazz Singer" brachte das Studio 1927 Hollywoods ersten abendfüllenden Tonfilm heraus - und revolutionierte damit das Kino.

In der "goldenen Ära" Hollywoods nahm Warner Bros. Stars wie Bette Davis, James Cagney, Humphrey Bogart oder Errol Flynn unter Vertrag. James Dean drehte Teile seiner drei großen Filme ("Jenseits von Eden", "… denn sie wissen nicht, was sie tun", "Giganten") in den legendären Warner Studios im kalifornischen Burbank.

Clint Eastwood ("Dirty Harry") ist Stammkunde, auch Regisseur Wolfgang Petersen ("Das Boot") drehte dort 2005 in fünf riesigen Filmhallen den Katastrophenfilm "Poseidon". Warner Bros. hat auch heuer einige Big-Budget-Filme im Programm: "Barbie", "Dune: Teil 2" und "Aquaman and the Lost Kingdom". Zum 100-Jahr-Jubiläum sind 2023 viele Events geplant, darunter Klassiker-Screenings, Streamingangebote von Hitfilmen und Ausstellungen.