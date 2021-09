Vor 40 Jahren startete "Ein Fall für zwei"

In der Auftaktfolge "Die große Schwester" der ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" war der spätere Privatdetektiv Josef Matula (Claus Theo Gärtner) noch als Frankfurter Polizeibeamter im Einsatz. Bei einer Aussage vor Gericht traf er auf seinen späteren Partner, den Rechtsanwalt Dieter Renz (Günter Strack). Die 75-minütige Pilotepisode flimmerte am 11. September 1981 über die Bildschirme. 40 Jahre später lösen der Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) und Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) die Fälle in und um Frankfurt am Main. Beim Titel "Ein Fall für zwei" denken aber viele heute noch an die Figur Matula: ein Draufgänger mit viel Herzblut, einer der gerne Lederjacke trägt, Billard spielt und Zigaretten raucht. Er wurde oftmals verprügelt, verletzt oder bedroht.

Mit der Episode 300 schied Matula 2013 aus. Auf Günter Strack (bis 1988) folgten mehrere Schauspieler: Rainer Hunold, Mathias Herrmann und Paul Frielinghaus. 2014 startete die Neuauflage der Serie. Der Relaunch bediene sich zwar der "Grundkonstellation eines Privatdetektivs und eines Anwalts, des Spielortes Frankfurt und vor allem des einprägsamen Titels", sagte Dirk Rademacher, Freitagskrimi-Koordinator beim ZDF. Und: "Aber sowohl die Geschichten als auch die Figuren in diesem neuen Format sind komplett neu erfunden und beziehen sich nicht auf den Vorgänger."