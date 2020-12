Vor allem Frauen drängen zu "Starmania"

Für den ORF-1-Event gibt es bereits rund 1500 Anmeldungen.

Am 26. Februar 2021 heißt es im Rahmen von "Starmania 21" Bühne frei für Österreichs Gesangstalente: Seit 13. Oktober haben sich bereits rund 1500 Gesangstalente zum Casting für die ORF-Show angemeldet. Der älteste Bewerber bislang ist 78 Jahre alt und die jüngsten können rechtzeitig zum Showstart ihren 15. Geburtstag feiern. Mit rund zwei Drittel der Anmeldungen sind Frauen derzeit klar in der Überzahl. Die meisten Bewerbungen kommen aus Wien (396), gefolgt von Niederösterreich (294), der Steiermark (217) und Oberösterreich (193). Erste Hörproben von vielversprechenden Kandidaten gibt es am Mittwoch ab 6.00 Uhr im "Ö3-Wecker" mit Philipp Hansa. Die 200 vielversprechendsten Kandidaten werden im Jänner zum Livecasting, das unter strengsten Corona-Sicherheitsvorkehrungen in Wien stattfindet, geladen.

Quelle: SN