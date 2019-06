Vorarlberger Presseclub bekommt neue Führung

Der Vorarlberger Presseclub (VPC) steht unter neuer Leitung. Axel Renner, Pressesprecher der Bregenzer Festspiele, trat am Dienstag statutengemäß nach zwei Perioden ab und übergab die Obmannschaft bei der Generalversammlung in Bregenz an Christian Marold.

Der 43-jährige Chefredakteur der RZ Regionalzeitungen (u.a. Bregenzer "Blättle", "Dornbirner Anzeiger") wurde einstimmig für drei Jahre gewählt. Er sehe den Vorarlberger Presseclub als "Netzwerk, das aktiv und lebendig bleiben soll", so Marold. Im Zentrum gehe es darum, dass Journalisten und andere im Medienbereich Tätige in einen Gedanken- und Ideenaustausch treten. Er wolle die unter Renner begonnene Erneuerung des Vereins fortführen. Der scheidende Obmann Renner erklärte in einem Rückblick auf seine Amtszeit, es stehe dem VPC gut an, dass nun wieder ein hauptamtlich tätiger Journalist an der Spitze des Vereins stehe. Als neue Vizepräsidenten stehen Marold Julia Kleindinst (Institut für Sozialdienste) und Andreas Neuhauser (Illwerke VKW) zur Seite. Zum neu gewählten Vorstand zählen weiters Stephan Marent (Raiffeisen), die freien Texter Andrea Fritz-Pinggera und Thorsten Bayer sowie Angelika Grabher-Hollenstein (APA), Dominic Dapre und Roman Neugebauer (beide ORF). Der Vorarlberger Presseclub wurde im November 1949 gegründet und ist damit eine der ältesten Journalistenvereinigungen im Bodenseeraum. Als Initiator und Gründer des Vorarlberger Presseclubs gilt der 1992 verstorbene, langjährige APA-Korrespondent Hanns König, der den VPC bis 1973 leitete. Derzeit hat der Verein 190 Mitglieder. Quelle: APA