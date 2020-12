Vorbild Netflix: Auch Spiele kann man streamen

"Keine Hardware, keine Updates, kein Warten" lautet Googles Antwort auf Sonys und Microsofts neue Konsolengeneration. Die Spieler sind da - aber alles steht und fällt mit schnellem Internet.

Grob ein Jahr hat es gedauert, um Googles Gaming-Plattform nach Österreich zu bringen: Seit dieser Woche ist Google Stadia auch hierzulande nutzbar. Das Konzept an sich ist nicht neu: In den vergangenen Jahren haben etwa PlayStation Now, Shadow PC oder GeForce Now auf ihren Plattformen Cloud-Gaming angeboten - also die Möglichkeit, Spiele direkt aus dem Internet zu streamen. Mit Google steigt nun aber ein Player in den Markt ein, der allein aufgrund seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten die Spielebranche auf den Kopf ...