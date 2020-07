Vorhofer-Preis 2020 geht an Petra Stuiber

Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin beim "Standard", ist Vorhofer-Preisträgerin 2020.

Begründet wurde die Entscheidung mit Stuibers kritischer Haltung gegenüber Machthabern und ihrem kritischen Blick auf die Gesellschaft. "Soziale Verantwortung spricht aus allen Artikeln und Kommentaren." So habe sie schon früh auf die zu erwartenden Auswirkungen der Coronakrise auf Frauen bis ins Alter hingewiesen.

"Ihr Blick ist analytisch und zugleich von Leidenschaft geprägt. Ihr Themenschirm ist nicht allein feministisch, sondern sehr weit gespannt. Der Blick geht dabei meist über das unmittelbare Tagesgeschehen hinaus. Stuiber ist bei ihren Themen meist 'hart am Ball' und präsentiert diese mit sicherem Stil, kontinuierlicher journalistischer Qualität und permanent auf hohem Niveau. Als Führungsperson in einer Redaktion hält sie dabei schwierigen Rahmenbedingungen und jedem unzulässigen Druck auf Medien überzeugend stand", heißt es in der Entscheidung der Jury.

Stuiber begegne allen Parteien sowie Politikern äquidistant und gleich kritisch. Sie gebe sich nie damit zufrieden, was von politischer Seite sozusagen "aufgetischt" werde. "Menüvorgaben aus Küchenkabinetten finden bei ihr keinen publizistischen Widerhall. Sie transportiert nicht. Sie fragt nach, sie hinterfragt, sie recherchiert. Stuiber rennt und brennt für Kommentare und Geschichten und das neben ihren vielfältigen Organisations- und Repräsentationsaufgaben für die Redaktion."

Stuiber ist seit 1989 journalistisch tätig und hat beim "Standard" begonnen. Für diesen war sie insgesamt auch die meiste Zeit tätig. Abstecher führten sie zum "Format" und nach Berlin zur Tageszeitung "Die Welt", für die sie später auch als Österreich-Korrespondentin arbeitete. Zum Standard zurückgekehrt, stieg sie zunächst zur Ressortleiterin der Chronik, dann zur Chefin vom Dienst und schließlich zur stellvertretenden Chefredakteurin auf.

Der "Kurt-Vorhofer-Preis" wird im Gedenken an den langjährigen Doyen der Innenpolitik von der Journalistengewerkschaft, der "Kleinen Zeitung" und dem Sponsor Verbund ausgelobt und vom Bundespräsidenten überreicht. Die prämierten Artikel sollen unter anderem die Kriterien "soziale Verantwortung, stilistische Brillanz und unkonventionelle Betrachtungsweisen" vereinen.

Quelle: APA