Vorstoß in die Meerestiefen unseres Blauen Planeten

Die Geheimnisse der Meere werden oft nur im Fernsehen offenbart. Für den BBC-Sechsteiler "Der Blaue Planet" tauchten zwei U-Boote 1000 Meter tief und entdeckten Wunderwelten.

Wie Fische den Luftraum über dem Meer beherrschen können und Tiefseebewohner Muscheln mit schmackhaftem Fleisch knacken - dies sind nur zwei von ungezählten fantastischen Szenen der neuen BBC-Reihe "Der Blaue Planet". Wie schon in der Vorläuferreihe von David Attenborough werden auch diesmal Bilder gezeigt, die bisher noch nie zu sehen waren. Diesem hohen Anspruch wird zumindest die erste Folge "Unbekannte Ozeane" am kommenden Montag auch gerecht. Die Zuschauer werden auf eine Reise mitgenommen von der Hitze der Tropen bis zu den frostigen Polen der Erde.

Viele Geheimnisse birgt der salzige Wassermantel, der die Erde, den einzigen im Sonnensystem leuchtenden blauen Planeten, behütet und speist. Vor allem die Tiefen der Meere sind von oft grotesk aussehenden Wesen bevölkert - die fantastischer wirken als jedes Fabeltier. Es zeigt sich zudem, dass dieser BBC-Film nicht nur Einzigartiges birgt, sondern auch zur mehrmaligen Betrachtung taugt. Das betrifft nicht nur die Action, wenn Fische wie Torpedos aus den Fluten schießen und sich sicher fühlende, tief fliegende Vögel ins Wasser reißen. Sondern auch Aufnahmen von Seelöwen, die sich auf einer Eisscholle ausruhen - die Kamera ist aber so raffiniert postiert, dass das wahre Ausmaß dieses Eisbrockens sichtbar wird. Er ragt noch enorm weit ins Wasser hinein.

Sogar dem Great Barrier Reef wird noch eine Überraschung entlockt: Der Großzahnlippenfisch, der genau so aussieht, wie er heißt, geht einer Beschäftigung nach, die noch nie gefilmt wurde. Er knackt mithilfe eines Werkzeugs eine Muschel mit schmackhaftem Fleisch - das muss gut schmecken, sonst täte sich der arme Tiefseefisch nicht die große Mühe an, sie wieder und wieder an einen Stein zu schlagen, bis sie endlich aufklappt. So qualifiziert sich dieser Fisch überraschend für die Reihe der werkzeuggebrauchenden Tiere. Warum eine Verfolgungsjagd zwischen Schwarzwalen und Delfinen ohne blutiges Gemetzel endet, verrät gleich die erste Folge.

Der ORF zeigt erst im Juli eine spezielle Fassung des "Blauen Planeten", die um knapp die Hälfte der Laufzeit kürzer sein wird. "Aber unsere beiden Zweiteiler jeweils in Spielfilmlänge wurden extra von der BBC neu zusammengestellt und können als Best-of angesehen werden", sagt "Universum"-Chef Andrew Solomon im Gespräch mit den SN. "Ich wollte nicht dasselbe senden wie die ARD."

Dass der Anspruch auf einzigartige Szenen gerechtfertigt ist, unterstreicht laut Solomon die Tatsache, dass der mittlerweile 91-jährige David Attenborough wieder mitgewirkt hat, als Consultant. "Sein Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Auch die Wirkung auf das Publikum kommt durch sein Streben, die Meere als Schätze des Planeten zu bewahren, besonders zur Geltung", so Solomon.

Und dieser Aspekt habe in der Gesellschaft seit seiner ersten Reihe des "Blauen Planeten" im Jahr 2001 enorm an Stellenwert gewonnen. Solomon weist auch darauf hin, dass die Technik seither weit fortgeschritten ist und deshalb ganz neue Vorgänge und Perspektiven gezeigt werden können, die damals undenkbar waren.

Gedreht wurde übrigens nicht in den hochauflösenden Bildformaten 4K oder 8K, sondern mit einem speziellen BBC-Format zwischen 4 und 5K, sagt Solomon. K steht für "Kilo", also tausend - und 4K demnach für die vierfache HDTV-Auflösung der Fernsehbilder.

Der Blaue Planet, sechs Folgen, ab Montag, 19. Februar, wöchentlich ab 20.15 Uhr in der ARD.