Walther Rode-Preis geht an Kärntner Investigativjournalisten Miklautz

Das Medienhaus Wien spricht von "unbeirrbarem, aufklärerischem Lokaljournalismus".

Der Walther Rode-Preis von Medienhaus Wien geht heuer an Franz Miklautz. Gegen den freien Investigativjournalisten war wegen seiner Recherchen rund um Gehälter und Überstundenzahlungen im Klagenfurter Rathaus wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt worden, was eine Welle der Empörung im Bezug auf die Pressefreiheit nach sich zog. "Miklautz vereinigt einige der wichtigsten Eigenschaften für zukunftsträchtigen Journalismus", so das Medienhaus Wien in einer Aussendung.

"Er macht Lokaljournalismus mit profunder Ortskenntnis, gräbt vor Ort investigativ in die Tiefe und hat den Mut zur Tätigkeit als freier Journalist in vielen Kanälen", sagte der Geschäftsführer von Medienhaus Wien Andy Kaltenbrunner. Die Recherchen von Miklautz, der den Journalismus-Blog Mediapartizan.at betreibt und als freier Autor unter anderem bei "profil", "Falter", "Kleiner Zeitung" und "Kärntner Monat" veröffentlichte, hätten neuralgische Punkte von korrupter Verwaltung getroffen und offengelegt, "wie dringend ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich fehlt, das zu Aufklärung ohne staatliche Bedrohung beitragen muss".

Der von der Forschungsgesellschaft Medienhaus Wien mit 5000 Euro dotierte Preis wird am 24. Oktober mit wissenschaftlich begründeter Laudation verliehen. Die Auszeichnung erfolgt jedes Jahr für "qualitätsvolle und vom tagespolitischen Opportunismus unbeeinflusste Haltung im Journalismus" im Andenken an den österreichischen Rechtsanwalt und Publizisten Walther Rode (1876-1934), dem ab 1928 ein weiteres Arbeiten in Österreich unmöglich war und dessen Bücher und Schriften im Faschismus verboten wurden.