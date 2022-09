Warnstreik beim WDR führt zu Programmausfällen

Ein Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen hat beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) zu Programmausfällen geführt. Im WDR-Fernsehen entfielen beziehungsweise entfallen am Dienstag die Sendungen "Hier und Heute" und "Servicezeit", wie der öffentlich-rechtliche Sender am Nachmittag in Köln mitteilt

Vom Sender wurden aus diesem Grund Alternativprogramme eingeplant. Beim regionalen Magazin "Lokalzeit" werden nicht alle lokalen Ausgaben am Abend gesendet werden können - der WDR werde nur drei statt elf Ausgaben anbieten. Im Hörfunk wurde die Sendung "Quarks" auf WDR 5 durch zwei Podcasts ersetzt. Auch im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste machte sich der Warnstreik bemerkbar, wie der Sender weiter mitteilte. Die vom WDR produzierte Sendung "Live nach Neun" wurde durch eine "Best-of"-Sendung aus der Konserve ersetzt. Verdi nannte die Zahl von mehr als 800 Warnstreikteilnehmern in Köln und an anderen WDR-Senderstandorten. Beim Südwestrundfunk (SWR) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) gab es ebenfalls Warnstreiks. Dem NDR zufolge verlief in dessen Sendegebiet der Betrieb ohne nennenswerte Einschränkungen weiter.