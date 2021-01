Was das Fernsehen 2021 zu bieten hat

Eine neue österreichische "Tatort"-Kommissarin, die Rückkehr von "Wetten, dass..?", Tobias Moretti in einem Servus-TV-Thriller, dazu Neues vom Kaiser und den "Rosenheim-Cops": Die TV-Höhepunkte im neuen Jahr.

Cops, Weiber, Doktor

Der Quotenhit schlechthin wird fortgesetzt: "Die Rosenheim-Cops" dürfen nach ORF-Auskunft auch in diesem Jahr "knifflige Fälle lösen". Aktuell läuft am Donnerstagabend die ORF-Erstausstrahlung der 17. Staffel; die 18. startet aller Voraussicht nach im Herbst. Ab 13. Jänner tritt indessen der "Bergdoktor" (Hans Sigl) seinen regulären Dienst an. Zuvor, am 7. Jänner, gibt es eine 90-minütige Spezialausgabe ("Bauernopfer"). Mit dabei ist eine junge Flachgauerin, Liliane Zillner. Während sowohl die Polizisten aus Rosenheim als auch der Arzt ...