Die Bilanz nach grob 24 Monaten DSGVO: Es gab viel mehr Beschwerden - den Großteil der Strafen kassierte aber nur eine Firma. Und es könnten schon bald neue Datenschutzauflagen kommen.

Es ist gar nicht so lang her, da war Datenschutz das Thema schlechthin. Zum Start der DSGVO, der EU-weiten Datenschutzverordnung, war 2018 von einer Zäsur für Österreichs Wirtschaft die Rede. Und von Strafen in Millionenhöhe.

Seit Kurzem ist ...