Was Hänschen nicht lernt …

Ein Eintrag ins Stammbuch aller Bildungsvordenker eingedenk der Politik-, Meinungs- und Nobelpreismacher.

So etwas gab es nicht, früher, in einer Zeit, in der alles sowieso und unbedingt besser war: Handys in der Schule. Die Briten diskutieren derzeit ein Verbot, um Störungen im Unterricht, Ablenkung und Mobbing zu verhindern. Früher, da schrieben wir unsere Nachrichten noch auf kleine Zettel und warfen sie dem oder der anderen zu. Das trainierte die Handschrift und damit die Feinmotorik und die Grobmotorik durch das zielsichere Werfen. Darum war es auch von den Lehrerinnen und Lehrern gerne gesehen.

Heute schreiben sich Schülerinnen und Schüler mit dem Smartphone WhatsApp-Nachrichten, hängen auf Discord ab oder machen sonst etwas mit diesem unsäglichen Gerät. C2. Spielen zum Beispiel, im Unterricht. A4. Welch abwegige Idee. E3. Dafür hatten wir früher, erraten, kleine Zettel. C4. Schiff versenkt!

Mobbing, auch das ist ein ernst zu nehmendes Thema an Schulen, natürlich passiert es auch mit dem Smartphone. Auch dafür nahm man früher manchmal kleine Zettel, mit Klebestreifen. Tritt mich, prangte dann am Rücken der Opfer. Und das war sicher eine der harmloseren Grausamkeiten, die sich Schülerinnen und Schüler ausdachten.

Auch zum Schummeln, heute das Smartphone mit Zugriff auf Wikipedia und ChatGPT, früher kleine Zettel, wir hatten ja sonst nicht viel. Nur dass man die im Notfall rasch runterschlucken konnte. Eine erste rudimentäre Form der Aktenvernichtung sozusagen, man kann nicht früh genug beginnen, sich diese Kulturtechnik anzueignen.

Einzig beim Schreiben und vor allem beim Versenden von E-Mails sind die Digital Natives, junge Menschen, die mit dem Smartphone in der Hand aufwachsen, besser dran. Wer elektronische Nachrichten treffsicher, zur richtigen Zeit an die richtigen Empfänger, verschicken kann, ist heute klar im Vorteil. Wem dabei ein Fehler unterläuft, dem nutzt auch der geübte Umgang mit dem Aktenvernichter nichts mehr.