Was hat René Benko mit der "Krone" vor?

Es war eine jener wenigen Branchenmeldungen, die auch über die Staatsgrenzen hinaus Wellen schlug: Britische Medien berichteten darüber, italienische Online-Ausgaben griffen die Aussendung auf, deutsche Zeitungen sowieso. Am Montag hatte die Signa-Holding des Tiroler Immobilien-Milliardärs René Benko verkündet, sich rund 24 Prozent an "Krone" und "Kurier" gesichert zu haben. Doch es blieben auch viele Fragen unbeantwortet. Etwa, wie sich die neue Struktur auf die Blätter auswirkt. Und selbst am Tag danach wollten sich weder "Kurier" noch "Krone" noch die Funke-Gruppe offiziell äußern. Immerhin konnte aber aufgeklärt werden, wieso der Deal überhaupt "einer Freigabe durch die Kartellbehörden" bedarf, wie von der Signa-Gruppe verlautbart. Nach Auskunft der Bundeswettbewerbsbehörde erreiche die Beteiligung gewisse Kennzahlen, etwa Umsatzschwellen, womit eine Prüfung notwendig werde. Noch sei der Zusammenschluss zwar nicht angemeldet worden. Solle dies aber erfolgen, werde er innerhalb von vier Wochen "standardmäßig geprüft".