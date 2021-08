Was im "Tatort" bis Jahresende ansteht

Bis Silvester sind noch rund 15 Krimis zu sehen. Darunter ein Krimi mit Udo Lindenberg - und die Rückkehr von Lars Eidinger als "stiller Gast".

Am Sonntag kommt der "Tatort" aus seiner fast dreimonatigen Sommerpause zurück - mit einem Frankfurter Fall (siehe Seite 11). Danach nimmt der Krimiherbst Fahrt auf, wenngleich einige "Tatort"-Teams erst 2022 wieder im Programm sind. Darunter das Wiener Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Auch Til Schweiger darf sich erst wieder im kommenden Jahr als "Tatort"-Kommissar versuchen. Besonders schmerzen dürfte die Fans der Reihe, dass das Team aus Münster - jenes mit den besten Quoten eines deutschen Ermittlerduos - dieses Jahr nicht mehr zu sehen sein wird: Axel Prahl und Jan Josef Liefers ermitteln erst Anfang 2022. Nichtsdestotrotz dürfen sich "Tatort"-Freunde auf einige Höhepunkte freuen. Eine Übersicht.



KIEL: Zwei Mal schon - 2012 und 2015 - hat "Der stille Gast" NDR-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) herausgefordert. Nun im inzwischen dritten Krimi mit dem "vielleicht unheimlichsten Mörder" der "Tatort"-Geschichte gelingt Kai Korthals (Lars Eidinger) die Flucht aus der Psychiatrie, in der er Fanpost von Frauen bekam. Sind die Verehrerinnen in Gefahr?

WIESBADEN: "Jedermann" Lars Eidinger ist auch hier dabei, wenn es "Murot und das Prinzip Hoffnung" heißt. Felix Murot (Ulrich Tukur) ermittelt in einer Mordserie. Auch ein Obdachloser, der früher Philosophieprofessor war und bei dem Murot studierte, wurde getötet.



KÖLN: Zwei Krimis mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär gab es schon. Der dritte Film - "Der Reiz des Bösen" - kommt am 19. September. Die Ermordete darin war mit einem Gewalttäter verheiratet.



MAINZ: Vom SWR kommt wohl im Oktober der "Tatort" "Blind Date" mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger (ihr dritter Fall). Es geht um eine blinde Zeugin, die einen Überfall mit Todesfolge miterlebt hat. Zweifel kommen auf, ob sie so wenig mitbekam, wie sie sagt.



BERLIN: Dieses Jahr steht noch die Ausstrahlung des Films "Teufelskind" an, in dem es um eine Dreiecksbziehung per Dating-App geht. Ende 2021 steht Meret Becker dann für ihren letzten "Tatort" vor der Kamera, der im Frühjahr 2022 zu sehen sein soll.



GÖTTINGEN: Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) hat einen Solofall. In Hamburg will sie heimlich einen Mann treffen. Doch der ist tot. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die wegen eines Castings das Hotel bevölkern? In dem Krimi tritt auch der echte Udo Lindenberg auf.



BREMEN: Vom neuen Bremer Team mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim soll schon im Dezember der zweite Fall ausgestrahlt werden, in dem es um einen getöteten Arzt geht. Spektakulär: Mads Andersen (Salim) fällt über die Bordwand eines gigantischen Frachtschiffs in das Hafenbecken.



MÜNCHEN: Mindestens zwei Krimis erscheinen noch 2021. In einem mit dem Arbeitstitel "Dreams" ermitteln Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) in der Klassikwelt - und haben es mit dem Phänomen Klarträume zu tun.

Dazu kommen noch ein Fall aus Frankfurt, einer aus Dresden sowie einer aus Dortmund.