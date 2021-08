Was von der Ära Alexander Wrabetz im ORF bleiben wird

Bilanz über 15 Jahre Arbeit eines geschickten Taktierers, der auf Massengeschmack und Zukunftsprojekte setzte.

Der Hinweis auf sein enormes taktisches Geschick war in diesem Fall nicht mehr als Wunschdenken seiner Sympathisanten. In Wahrheit gab es für Alexander Wrabetz bei der Wahl zum ORF-Generaldirektor diesmal nichts zu holen, er wurde Opfer eines von Parteidenken und Machtmauscheln dominierten Systems, dessen Nutznießer er selbst lange war. Der 61-jährige Wiener muss Ende des Jahres nach 15 Jahren an den Hebeln der Macht abtreten, Dienstagabend verabschiedete er sich vor Medienvertretern sichtlich bewegt so: "Gut. Dann danke sehr herzlich und ...