Was Website-Betreiber auf ihren Seiten einbauen dürfen

Darf man fremde Facebook- oder Twitter-Postings auf der eigenen Seite einbetten?

Ein Politiker, ein Promi oder auch der Feuerwehrverein um die Ecke postet ein Bild im Social Web. Ein Website-Betreiber sieht das Posting und bindet es auf seiner Homepage ein. Ein solcher Prozess spielt sich täglich wohl millionenfach ab. Doch wenn es nach einer US-Richterin geht, werden viele dieser Prozesse in Zukunft illegal sein. Ein Fotograf hatte vor einem New Yorker Gericht seine Bildrechte gegenüber neun US-Medien eingeklagt. Diese hatten eines seiner Fotos, das auf Twitter von Dritten verbreitet wurde, eingebunden. Und es so nach Interpretation der Medienunternehmen nicht besessen bzw. gestohlen, sondern nur gezeigt. Die Richterin gab aber dem Fotografen recht. "Nirgends lässt das Copyright-Gesetz anklingen, dass der Besitz eines Bildes notwendig ist, um es wiederzugeben", lautete die Begründung.