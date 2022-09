"Wasserspiele": RTL macht Prominente in Spielshow nass

Der Fernsehsender RTL kündigt eine Wasserspiele-Show mit prominenten Gästen und Oliver Pocher (44) als Bademeister an.

"Acht mutige Prominente stellen sich dem verrückten Wasser-Wettkampf und zeigen in sieben abenteuerlichen Spielen vollen Körpereinsatz. Durch die actionreiche Spielshow führen Laura Wontorra und Jan Köppen sowie Oliver Pocher, der als Bademeister das Sagen hat", schrieb RTL dazu in einer Mitteilung. "Bademeister Pocher" habe damit seine Traumrolle gefunden. Die Show soll am 22. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.

Die Kulisse ist die Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks in Rust mit 30 Rutschen. Am Start sind unter anderem Leichtathlet und Paralympics-Star Mathias Mester, "Dschungelkönig" Filip Pavlovic, Model und Reality-Star Benjamin Melzer, Sänger Marc Terenzi, "Princess Charming" Hanna Sökeland, Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova Schauspielerin und das österreichische Model Larissa Marolt.