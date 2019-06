Auch in Österreich können sich manche Patienten bald per Videochat mit ihrem Arzt austauschen. Ein Absolvent der Uni Salzburg ist bei dem Trend ganz vorn mit dabei.

Ein Fleck auf der Haut. Wohl nichts Besorgniserregendes, aber derart ungewöhnlich, dass es sich ein Experte anschauen sollte. Also fixiert der Patient einen Termin beim Arzt, fährt hin, setzt sich in das Wartezimmer. Oder er spart sich all das - ...