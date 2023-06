Wechselt Johannes Bruckenberger von der APA zum ORF?

Der 55-jährige Oberösterreicher soll derzeit in Verhandlungen mit dem ORF stehen. Die Rede ist von einem Chefredakteursposten im Newsroom. Bruckenberger bestätigt diese Gerüchte aber nicht.

APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger könnte in den ORF-Newsroom auf den Wiener Küniglberg wechseln. Laut SN-Informationen ist der 55-Jährige derzeit in Verhandlungen für einen der drei Newsroom-Chefredakteursposten. Bruckenberger wollte dies am Dienstag nicht bestätigen. Der gebürtige Oberösterreicher war erst kürzlich für seine Tätigkeit bei der Austria Presse Agentur (APA) als "Chefredakteur des Jahres" ausgezeichnet worden.