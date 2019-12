Weitere Weihnachtsshows: Helene Fischer bleibt dem ZDF treu

Schlagerstar Helene Fischer (35) bleibt dem ZDF treu. Ihre "Helene Fischer-Show" zu Weihnachten wird auch in den kommenden Jahren auf dem Sender zu sehen sein, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Die Vertragsverlängerung umfasst den Angaben zufolge drei weitere Sendungen.

"Unser gemeinsamer Weg ist vertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren", erklärte Fischer in der Mitteilung.

In der "Helene Fischer-Show" empfängt der Showstar zu Weihnachten stets nationale und internationale Gäste, mit denen sie singt, tanzt und spricht. In der nächsten Ausgabe am Christtag (25. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF und ORF 2) sind unter anderem Andreas Gabalier (35), Mark Forster (35) und Thomas Gottschalk (69) zu sehen.

Die Show gibt es seit 2011. Die ersten beiden Ausgaben zeigte noch die ARD. Nach Angaben des ZDF lockt die Sendung durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer vor den Bildschirm.

Quelle: Apa/Dpa