"Welt am Sonntag" räumt Titelseite für Namen israelischer Opfer frei

Nach dem Terrorangriff der Hamas hat die deutsche Zeitung "Welt am Sonntag" die Namen Hunderter getöteter Israelis auf ihrer Titelseite abgedruckt.

Dafür verzichtete die Zeitung in der am Samstag veröffentlichten Frühausgabe auf die klassische Aufmachung und auf Bilder. In der Mitte stehen auf schwarzem Grund die Zeilen "Ihre Namen - Mehr als 1300 Menschen wurden bei dem brutalen Überfall der Hamas in Israel ermordet".

Unter der Liste der Namen - jeweils mit Altersangabe aufgeführt - schreibt die Zeitung: "Mehr als 1300 Menschen fielen dem Terrorangriff in Israel zum Opfer. Diese Dokumentation, zur Verfügung gestellt von der israelischen Regierung, umfasst die Namen von ungefähr der Hälfte von ihnen. Manche der Toten konnten bislang noch nicht identifiziert werden, in anderen Fällen konnten die Angehörigen noch nicht verständigt werden."

Auch die "taz" entschied sich in ihrer Ausgabe vom Samstag für eine besondere Gestaltung der Titelseite. Die Zeitung verzichtete auf Überschriften, Nachrichten und Bilder und veröffentlichte stattdessen in größeren Buchstaben als gewohnt einen Text des serbischen Juden Ivan Ivanji aus der serbischen Zeitung "Vreme". Der 94 Jahre alte Schriftsteller, Essayist, Übersetzer und Dolmetscher überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald.