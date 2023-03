Weltfrauentag: Frauenanteil bei TV-Filmen und Serien bleibt niedrig

Der Frauenanteil an Schlüsselstellen bei Filmen und Serien für Fernsehen, Streaming oder Video on Demand ist bei europäischen Produktionen niedrig.

Das belegt ein soeben veröffentlichter Bericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle, Teil des Europarats. 37 Prozent der "TV-Fiktionsfolgen" etwa wurden 2021 von Drehbuchautorinnen geschrieben, jedoch nur 22 Prozent unter weiblicher Regie gedreht. Bei Musik und Kamera betrug der Frauenanteil gar nur zehn Prozent.

Analysiert wurden mehr als 50.000 Spielfilme (TV, Streaming) und Folgen, die zwischen 2015 und 2021 produziert wurden - und zwar die Bereiche Regie, Drehbuch, Produktion, Kameraführung, Musik und Hauptrollen. 2021 waren 26 Prozent der aktiven Regisseure in Europa Frauen, im Durchschnitt führten Frauen aber bei weniger Episoden (Co-)Regie und die Wahrscheinlichkeit war geringer, die alleinige Leitung innezuhaben. Daher wird in dem Bericht der "gewichtete durchschnittliche Anteil" der Regisseurinnen mit 22 Prozent angeführt (gegenüber 17 Prozent 2015).

Der Anteil an Frauen in Hauptrollen blieb 2021 gegenüber 2015 mit 45 Prozent stabil (gewichtet: 47 Prozent). Bei 93 Prozent der "audiovisuellen Fiktion" (so im Bericht bezeichnet) war mindestens eine Frau in einer Hauptrolle. Bei einem gemischten Cast waren die Teams entweder mit einem ausbalancierter Geschlechteranteil oder mit einer Mehrheit an Männern. Darum wird in dem Bericht der Anteil an Folgen mit einem mehrheitlich weiblichen Cast mit 24 Prozent angegeben.

Der Frauenanteil bei den aktiven Produzenten bei TV-Filmen und High-End-TV-Serie lag 2021 bei 45 Prozent (gegenüber 39 Prozent im Jahr 2015). Frauen produzierten im Durchschnitt ähnlich viele Episoden wie Männer und fungierten als alleinige Produzenten fast so häufig wie ihre männlichen Kollegen. Der gewichtete Frauenanteil unter den Produzenten lag daher bei 44 Prozent (gegenüber 36 Prozent 2015).

Besonders niedrig ist der Frauenanteil bei den Kameraleuten - nämlich nur neun Prozent bzw. gewichtet acht Prozent (2015: sechs Prozent; gewichtet acht Prozent). Ähnlich die Situation bei der Musik: 2021 machten Frauen neun Prozent (gewichtet: acht Prozent) aller Komponisten bei europäischen Fernsehfilmen und -serien aus (gegenüber fünf Prozent 2015).