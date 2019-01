Weltrekord: Das ist der neue, am meisten geteilte Tweet der Geschichte

Manchmal sind es die ganz großen Stars, deren Kurzmeldungen millionenfach gelesen und geteilt werden - manchmal gelingt dieses Kunststück aber auch "Normalbürgern" mit schrägen Ideen.

Ein Überblick über die Top 3 der meist geteilten Twitter-Meldungen und weitere im Netz berühmte Statements:

Der Japaner und künftige Weltraumtourist Maezawa steht mit seinem Vermögen an 18. Stelle der reichsten Menschen seines Landes. Er soll als erster Tourist des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk den Mond umrunden. Die Umrundung in einer Big Falcon Rakete ist für das Jahr 2023 geplant. Maezawa gilt außerdem als begeisterter Kunstsammler und plant, einige Künstler mit zu seinem Trip um den Mond zu nehmen.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa (43) hatte am Samstag auf Twitter geschrieben, er verspreche hundert ausgewählten Nutzern eine Million Yen (gut 8000 Euro) in bar, wenn sie seinen Tweet teilten. Bis Montag folgten dieser Aufforderung rund fünf Millionen Twitter-Nutzer - Rekord.

Platz 8: Retweets zugunsten von Überschwemmungs-Opfern

Auch Spenden lassen sich via Tweets und Retweets, also Meldungen, die andere Nutzer in ihr Profil kopieren und teilen, bekommen. Prominentester Fall: Die 2017 bei Hurrikan Harvey überschwemmte US-Metropole Houston in Texas.