Weltstar als Weltstar: Diane Kruger wird Marlene Dietrich spielen

Hollywood-Star Diane Kruger ("Troja") wird in einer deutschen Serie die Leinwand-Legende Marlene Dietrich (1901-1992) spielen. Der Fünfteiler wird "Marlene Dietrich - eine Frau im Krieg" heißen, wie Ufa Fiction am Freitag in Potsdam berichtete.

SN/Chris Pizzello/Invision/AP Diane Kruger