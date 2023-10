Weltverbesserer stellt Dorf im neuen "Asterix" auf den Kopf

Einfühlsame Konfliktgespräche statt Ohrfeigen, ausgewogene Ernährung an Stelle von frischem Wildschwein: Im neuen "Asterix"-Comic (26. Oktober) stellt der erklärte Weltverbesserer Visusversus das gallische Dorf auf den Kopf. "Die weiße Iris" ist der 40. Band und der erste, an dem der Texter Fabcaro mitgewirkt hat. Die französischen Macher der Reihe verrieten am Montag erste Details.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Die Schöpfer von 'Asterix'-Band 40