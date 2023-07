Wem die Medien in Europa gehören

Die Uni Salzburg ist im Projekt "EurOMo-27" engagiert: eine gesamteuropäische Datenbank zu Medieneigentum und Medienkontrolle. In Ungarn und in der Tschechischen Republik wurden Transparenzmängel geortet.

Das Team des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg hat am Freitag eine gesamteuropäische Datenbank zu Medieneigentum und Medienkontrolle präsentiert, die am Ende alle 27 EU-Mitgliedsstaaten abdecken soll. Diese Datenbank ist im Internet frei zugänglich und enthält Informationen darüber, wer in ...