Wenn aus Facebook Poesie wird: Texte von Elisa Aseva nun in Buchform

Gesammelte Alltagsbeobachtungen sind nun unter dem Titel "Über Stunden" erschienen. Die Kurztexte von Aseva, die auch von ihrem Alltag als Kellnerin erzählen, entstehen "in Mittagspausen oder Feierabendsituationen", informiert der Verlag: "Schreiben als Abschöpfprodukt des Alltags einer ungelernten Arbeiterin."

Elisa Aseva kann als Mitbegründerin eines literarischen Genres gelten: Facebook Lyrik. Lange Zeit veröffentlichte sie auf der Plattform poetische Alltagsbeobachtungen. Diese sind nun auch in Buchform mit dem Titel "Über Stunden" bei Weissbooks erschienen. In kurzen Absätzen erzählt die Berlinerin von ihrem Leben. Als Mutter, als Tochter einer Äthiopierin, die nach Deutschland flüchtete, als Mädchen im Kinderheim. Und das alles in einem poetischen und lakonischen Ton.

Es geht viel um Rassismus, Klassenunterschiede oder Gentrifizierung. Aseva schreibt darüber mit viel Witz, so dass sich "Über Stunden" ganz leicht liest. Als würde man ein bisschen durch die Sozialen Netzwerke browsen, aber ohne die Kopfschmerzen danach. Inzwischen ist Aseva auf Facebook nicht mehr zu finden. Auf Instagram und Twitter postet sie aber weiter aus ihrem Alltag. In ihrem Buch tragen die vielen bildhaften Passagen zum Lesevergnügen bei, da heißt es etwa: "die nacht füllt mit ihrer tinte die fenster, die scheibenwischer verteilen sie gleichmäßig", oder: "mein herz liegt überrollt im finstern des ubahnschachts, aber/ die gesellschaft will, dass ich trotzdem lächle". "Über Stunden" ist ein Glück für alle, die bisher nur analog lesen - und vielleicht Motivation, künftig auch mal im Digitalen nach der großen Literatur zu suchen.