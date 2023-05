Wer kontrolliert jene, die Bilder löschen?

Eine Expertin verlangt angesichts des "Formenwandels der Zensur" Institutionen, deren Entscheidungen für die Plattformen bindend sind.

Twitter blockt Trump. Autoritäre Regime sperren unliebsame Inhalte. Content-Moderation und Bilderkennungssoftware filtern, was in sozialen Medien nicht zu sehen sein soll. Die Kontrollformen im Netz sind vielfältig - bloß nach welchen Regeln funktionieren sie? Katja Müller-Helle, Leiterin der Forschungsstelle "Das Technische Bild" an der Humboldt-Uni Berlin, hat den "Formenwandel der Zensur" im Buch "Bildzensur" (Verlag Klaus Wagenbach) untersucht. Sie beschreibt, wie sich das staatliche Machtmonopol bei der Regulierung von Inhalten zunehmend in den Verantwortungsbereich von US-Medienkonzernen verschiebt.

