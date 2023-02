"Wer nichts weiß, muss alles essen" gewann dritten Ö3-Podcast-Award

Der Podcast "Liebreizend Extreme" sicherte sich den erstmals vergebenen Newcomer-Award.

Der Verein "Land schafft Leben" hat sich mit "Wer nichts weiß, muss alles essen" den zum dritten Mal vergebenen Ö3-Podcast-Award gesichert. Auf Platz 2 landete Unternehmer Philipp Maderthaner mit dem Podcast "Business Gladiators Unplugged", Platz 3 ging an "Man tötet nicht aus Liebe" von moment.at. Die Gewinner setzten sich laut einer Aussendung gegen rund 1.300 weitere nominierte heimische Podcasts durch, wobei mehr als 38.000 Mal abgestimmt wurde.

Im Vorjahr landeten Maria Fanninger und Hannes Royer mit ihrem Ernährungspodcast noch auf Platz 3. Die beiden versuchen, ein Bewusstsein für in Österreich produzierte Lebensmittel zu schaffen. "Wir haben zum Teil überhaupt keine Ahnung, wo unser Essen herkommt. Und das ist total schade", so Royer laut einer Aussendung. Als Erfolgsrezept für ihren Podcasts führen die beiden das "extrem wichtige" Thema Lebensmittel an und Authentizität.

Ein erstmals vergebener Newcomer-Award ging an "Liebreizend Extreme" von Sarah und Stefan Ager. Der Podcast handelt von Alltag mit Zwillings-Kleinkindern, vom Spagat zwischen Eltern- und Partnerschaft und davon, wie man sich nebenbei noch Träume verwirklichen kann. "Wir haben im Alltag wenig Zeit miteinander zu sprechen, der Podcast ist unsere Paartherapie", meinte Stefan Ager.