Wer telefonieren will, muss sich registrieren lassen

Seit Jahreswechsel können Handy-Wertkarten nicht mehr anonym gekauft werden. Millionen sind betroffen - auch Kunden mit alten Karten. Und für zwei Mobilfunker ist es gar ein Grund für ihr Aus.

Bisher waren die Anforderungen denkbar simpel: Wer sich in Österreich eine Handy-Wertkarte holen wollte, brauchte im Grunde nur eines - Geld. Mit einer Kreditkarte oder ein paar Euro in der Hosentasche konnte man sich in Fachläden, Trafiken etc. ebenso eine sogenannte Prepaid-Karte sichern wie auf den Anbieter-Websites. Doch seit 1. Jänner ist mehr nötig: Wer weiter ohne Vertrag telefonieren will, muss sich registrieren lassen - online wie im Geschäft. Dafür muss im Regelfall ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Auch eine Registrierung über die Bankidentifikation (TAN), die Handysignatur oder einen Videochat, bei dem der Lichtbildausweis vorgezeigt wird, ist bei einigen Anbietern möglich. Und die Pflicht betrifft ebenso Nutzer alter Karten: Diese haben noch bis 1. September 2019 Zeit, ihre Daten nachzureichen. Bis dahin können sie weiter anonym aufladen. Sollten sie das Stichdatum aber verpassen, werden ihre Karten unbrauchbar.