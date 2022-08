Werden Falthandys den Massenmarkt erobern?

Kürzlich präsentierte Samsung die neuen Versionen seiner Handys mit faltbarem Bildschirm. Experten sehen eine Zukunft dieser "Foldables" - auch wenn sie weiterhin Luxusartikel sind.

Betritt man den Samsung Showroom am Piccadilly Circus in London, wird man von den neuesten Modellen der Samsung-Falthandys empfangen - dem Galaxy Z Flip 4 und dem Galaxy Z Fold 4 in den Trendfarben Bora Purple, Graphite, Grey-Green und Phantom Black. Gemeint sind damit Handys, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen. Sie stellen also platzsparend einen größeren Bildschirm zur Verfügung.

Im Vorjahr verkaufte Samsung weltweit fast zehn Millionen faltbare Smartphones - was einen Zuwachs von mehr als ...