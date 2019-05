"Westworld" folgt auf "Game of Thrones"

Ein Nachfolger für "GoT" steht in den Startlöchern.

Die preisgekrönte TV-Fantasy-Saga "Game of Thrones" ist zu Ende: Am Montag strahlte der Pay-TV-Sender Sky das große Finale aus. Acht Jahre lang hatte "GoT" Fans auf der ganzen Welt gefesselt. Allein in den USA erreichte die Serie nach Angaben des produzierenden Senders HBO pro Folge rund 43 Millionen Menschen.

Doch so ganz ist der Kampf um den Thron noch nicht Geschichte: Kommenden Montag um 20.15 Uhr zeigt Sky Atlantic HD "The Last Watch", einen rund zweistündigen Einblick hinter die Kulissen der Erfolgsserie.

Vor dem "Game of Thrones"-Finale lancierte HBO indessen die Info zu einer weiteren Serienproduktion: 2020 soll die dritte Staffel von "Westworld" starten, die TV-Adaption des gleichnamigen Films von Michael Crichton. Die Handlung wird dabei offenbar gedreht. Im ersten Trailer ist keine Wild-West-Landschaft zu erkennen, sondern eine futuristische Zukunft. Und auch ein neuer Hauptdarsteller ist zu sehen: "Breaking Bad"-Star Aaron Paul.

Quelle: SN-Hill