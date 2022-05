"Wetten, dass..?" 2022 soll aus Friedrichshafen kommen

Thomas Gottschalk eine Woche vor dem ersten Advent am Bodensee: Die kürzlich angekündigte Liveshow von "Wetten, dass..?" am 19. November soll aus Friedrichshafen kommen. Das bestätigte das ZDF am Montagabend in Mainz.

SN/dpa Die drei ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderatoren (von links nach rechts) Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Wolfgang Lippert 2001 bei einer ZDF-Pressekonferenz in Hamburg.